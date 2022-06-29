Bozüyük'te el sanatları sergisi açıldı

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi ve Güneş Spor Kulübü ortaklığıyla düzenlenen el sanatları sergisi açıldı.

Açılışa Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ve çok sayıda davetli katıldı. Birbirinden güzel el sanatları ürünlerine olan ilgilerini dile getiren Ali Şahinoğlu, "İlçenin güzel sergilere ihtiyacı var. Herkesin emeğine sağlık emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. Şahinoğlu, ardından serginin açılışını gerçekleştirerek, alanı gezdi. El emeği göz nuruyla yapılan tabloları inceleyen Şahinoğlu, kursiyerlere yeteneklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.