Otomobil ile bisiklet çarpıştı

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Bilecik'te otomobil ile bisiklet çarpılırken, meydana gelen kazada 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Mevlana Sokak ile Güven Sokak kavşağında meydana geldi. Bisiklet sürücüsü Selahattin Mert T. (14) Yediler Kuran Kursu önünden Güven Sokak istikametine seyri sırasında Mevlana Sokak istikametinden Abbaslık istikametine seyir halindeki Osman Seçkin B. idaresindeki 11 EP 726 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yere düşen bisiklet sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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