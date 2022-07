Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurulu olan Osmanlı Mehteri Araştırma Kültür Derneği bünyesindeki 30 kişiden kurulu Mehteran Takımı, 15 yıldır Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda önemli bir kültür varlığını yaşatıyor. Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Sağan, Dünya’nın en eski askeri bando takımları arasında bilinen mehteran takımı günümüzde de yaşatmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Mehteran takımımızın yarısından çoğu gençlerden oluşmakta ve Osmanlı kültürünü tanıma, yaşama gayreti içindedirler" dedi.

Yeniçeri ocağının bir parçası mehter takımı 14'üncü yüzyılda I. Murat (Hüdavendigar) döneminde Çandarlı Kara Halil Paşa'nın tavsiyesiyle bir ocak halinde kuruldu. Osmanlı Devleti'nin en önemli sembollerinden biri olan mehter takımı, özellikle yeniçeri askerlerinin savaş öncesinde ve zaferlerde morallerini arttıran ve kendilerini önemli ölçüde motive eden bir güce sahip.

Bu kültürü yaşatmak için Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, 2007 yılında kurulan Osmanlı Mehteri Araştırma Kültür Derneği kuruldu. Dernek bu kültürü yaşatmak için 30 kişiden oluşan mehteran takımını kurdu. İçerisinde çoğunun gençlerden oluştuğunu belirten Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Sağan, amaçlarının gençlerin en güzel şekilde yetiştirip, mehteran takımını bir ömür boyu yaşatmaya amaçladıklarını söyledi. Sağan, “Bozüyük’te 1923 yılında kurulmuş olan mehteran takımını biz gençler olarak 2007 yılında yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin ve biz din görevlilerinin gayretleriyle tekrar canlandırdık. Bozüyük Osmanlı Mehteri olarak bu güzel mehteran takımını yaşatmaya gayret ediyoruz ve gençlerimize örnek olmaya çalışıyoruz. Geçmişini bilmeyen geleceğine düzgün ve güvenle bakamaz diyoruz. Gençlerimize örnek oluyoruz. Mehteran takımımızın yarısından çoğu gençlerden oluşmakta ve Osmanlı kültürünü tanıma, yaşama gayreti içindedirler. Bu neslimizi en güzel şekilde yetiştirip, bu mehteran takımımızı bir ömür boyu yaşatmaya gayret ediyoruz. Bizlere destek olan herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin her yerindeki dostlarımıza buradan saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Osmanlı Mehteri olarak biz Bozüyük’te her türlü cemiyette, her türlü faaliyette bulunmaya gayret ediyoruz" dedi.

