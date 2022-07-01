GSTF yıl sonu öğrenci sergisi açıldı

Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) öğrencileri yeteneklerini kullanarak ortaya çıkardığı eserler büyük beğeni topladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi GSTF öğrencilerinin bir yıllık çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisi ziyarete açıldı. Açılışını Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun’un yaptığı sergide Prof. Dr. Koyun’a, GSTF Dekanı Prof. Kadir Sevim, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral eşlik etti. Davetlilerin ilgiyle gezdiği sergide Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Resim, Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerinin birbirinden güzel çalışmaları izleyiciyle buluştu. Beceri ve yeteneğin bir araya geldiği sergide; öğrencilerin derslerinde hazırladıkları ev aletleri, ulaşım araçları, fuar ve stant tasarımları, mutfak ve banyo konseptleri, yağlı boya natürmort ve karakalem desen çalışmaları, özgün resim çalışmaları, performansvideoart uygulamaları, seramik ve vitray çalışmaları gibi farklı alanlardan eserler yer aldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi’nden alına bilgiye göre, pandemi döneminde mezun olan öğrencilerin projelerinden oluşan bir seçkiye de yer verilen sergi, 20222023 EğitimÖğretim Yılı Güz Dönemi başlangıcına kadar GSTF fuaye alanında ziyarete açık olacak.

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