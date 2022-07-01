Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan’dan veda ziyareti

Tayini Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına alınan Ertan Ceylan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.

Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle tahini Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan'ın veda ziyaretleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlanırken, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı değişmişti. Kararnameye göre Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Veda ziyaretleri gerçekleştiren Başsavcı Ceylan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beydemir Başsavcı Ceylan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, hediye takdim etti.

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