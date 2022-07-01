Din görevlileri ve öğrenciler bilgilendirilmeye devam ediliyor

Bilecik Müftülüğü düzenlediği çeşitli konferanslarla din görevlilerini ve öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde 'Bir Yetime Aile Olmak’ konulu panel ve ‘Din İstismarıyla Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi’ konulu konferans düzenlendi. Dursun Fakih Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Türker, müftü yardımcıları, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Yetimi gözetmenin Hz. Peygamber’den günümüze kadar Müslümanlara miras olarak kaldığını aktaran Müftü Erhun, “Maun suresinde kafirlerin, zalimlerin temel vasfı güçsüze zayıfa ve yetime karşı merhametsizdirler. Acımasızdırlar. Kur’anı Kerim’de Peygamber Efendimiz’e hitaben ‘Biz seni yetim bulduk ta korumadık mı’ buyuruyor. Yetimi kollamak ve gözetmek Efendimiz’den günümüze kadar bizlere miras kalan bir konudur. Bu konuyu çevrenize tanıdıklarınıza ve cemaatinize hassasiyetle anlatınız ”dedi.

Din Hizmetleri Uzmanı Hakkı Şener’in oturum başkanlığı yaptığı panelde, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Koç ‘Nasıl Koruyucu Aile Olunur?’ ve Bilecik İl Vaizi Emin Dinç ise ‘Dini Referans Bağlamında Koruyucu Ailelik’ konulu sunum yaptı.

Panel akabinde Bilecik İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen ‘Din İstismarıyla Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi’ konulu konferans vermesinin ardından program sonlandırıldı.

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