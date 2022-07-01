Başkan Bakkalcıoğlu kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi

Asgari ücret ne kadar artacak?

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İsmet İnönü Caddesi üzerinde devam eden kaldırım düzenleme çalışmalarına katılarak çalışanlara kolaylıklar diledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bakkalcıoğlu, görevli personelden çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Çalışmalarla ilgili olarak talimatlarda veren Başkan Bakkalcıoğlu personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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