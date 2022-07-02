Bayırköy’de yüzme ve futbol kursu ön kayıtları başladı

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, açtıkları yüzme ve futbol kursları başvurularının başladığını ifade etti.

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi okulların tatile girmesiyle çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve eğlenceli vakit geçirebilmeleri adına çeşitli etkinlikler yapıyor. Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bu etkinlikler çerçevesinde yüzme ve futbol yaz kurslarının açıldığını ifade ederek, “Kurslarımız için ön başvurular belediyemizde alınmaya başlanmıştır. Kurslarımız ücretsiz olup, 814 yaş aralığındaki çocuklarımız kayıt için başvurabilirler” dedi.

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