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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dorsesinde kamyon yüklü tır alt geçitte mahsur kaldı

İHA

Dorsesinde kamyon yüklü tır alt geçitte mahsur kaldı

Bilecik'te dorsesinde kamyon yüklü tır al geçitte mahsur kalırken, trafik uzun bir süre aksadı.
Bilecik kent merkezinden BilecikSakarya, BilecikEskişehir çevre yoluna bağlanmak için İstasyon Mahallesinde seyir halinde olan dorsesinde kamyon yüklü 71 BG 013 tır, demiryoluna ait alt geçide geldiğinde mahsur kaldı. Araç dorsesindeki kamyon ile bu geçitten geçemezken, trafik uzun süre aksadı. Ardından geri geri çıkan tır, başka alternatif yolu deneyerek ulaşımını sağlandı.

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