Osmaneli'de buğday hasadı başladı Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur: "Arpa ve buğday alımı yapan tüccarlarımızı denetleyerek çiftçimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz"

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde buğday hasadı başlarken, elde edilen mahsul çiftçinin yüzünü güldürdü.

Osmaneli tarlalarına ekilen buğdayda hasat dönemi başladı. Biçerdöver yardımıyla hasat edilen ürünler, üreticinin beklentisini karşıladı. Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, hasadı başlayan tarlaları ziyaret etti. Uğur, “Selimiye köyümüzde biçerdöverlerle yapılan buğday biçimleri devam ediyor. Biçerdöverlerin köyümüzde 23 günlük işleri kaldı. Daha son başka köylerde arpa ve buğday hasatlarını yapmaya devam edecekler. Arpa ve buğdaylarda bu sene sulak arazilerde verim güzel ancak kurak olan arazilerde verim biraz düşük. Biz ziraat odası olarak ilçemizde arpa ve buğday alımı yapan tüccarlarımızı denetleyerek çiftçimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı fiyattan tüccarlarımızın da almaları için gerekli denetimlerimizi yapıyoruz. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız ve yanında olmaya gayret edeceğiz. İlçemizde bu sene yaklaşık 3 bin ile 3 bin 500 ton arası arpa ve buğday hasadı bekliyoruz. Çiftçilerimizin bol bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.



"Bu seneki arpa ve buğday fiyatlarından memnunuz"

Ürünlerdeki verim oranını değerlendiren çiftçi Hüseyin Uğur, “Belediye halinde bu yıl arpa buğday alımı yapan iki tüccarımız bulunmakta. Ben de bir tüccarımızla anlaşarak haşatını yaptığım buğdayımı teslim etmeye geldim. Bu sene kurak yerlerin verimleri düşük sulak olan yerler ise gayet güzel verimliydi. Bu seneki arpa ve buğday fiyatlarından memnunuz” ifadelerini kullandı.



"Buğdayın rekolte durumuna göre 5,80 ile 6 TL'ye kadar alıyoruz"

Belediye halinde arpa ve buğday alımı yapan firma yetkilisi İsmail Ceyhan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bizim belediye halinde almış olduğumuz arpa ve buğdayların parasını çiftçilerimize peşin olarak veriyoruz. Buğdayın rekolte durumuna göre 5,80 ile 6 TL'ye kadar alıyoruz. Çiftçilerimize destekleme alabilmeleri için fatura veriyoruz, KDV'yi de biz ödüyoruz. Çiftçilerimizden kesmiyoruz. Yağmurun bu sene geç yağması çiftçilerimizi biraz rekolte bakımından mağdur etti ama yine de güzel sayılır. Çitçilerimize bol bereketli sezon dilerim.”



"Bizim almış olduğumuz fiyat taban fiyattır"

Mahsulün alış fiyatları hakkında konuşan tüccar Gökhan Kaygısız ise “Bu sene kurak yerlerde dönümüne 200 ile 300 kilo verirken sulak olan arazilerde ise 700 ile 720 kilograma kadar çıkıyor. Buradaki tüccar arkadaşlar ile yaptığımız istişare göre bu yıl Osmaneli'de yaklaşık 3 bin ile 3 bin 500 tona kadar arpa buğday çıkar diye düşünüyoruz. Bizim almış olduğumuz fiyat taban fiyattır. Devletimiz 6,50 TL olarak açıkladı. Bizim alışımız buğdayın durumuna göre belirliyoruz, çiftçilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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