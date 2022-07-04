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Bakan Karaismailoğlu, "AK Parti’de ideolojiye değil insana hizmet var" Bilecik girişi köprülü kavşak açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; "Biz hizmet etmekten geri durmayacak, bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmaya devam edeceğiz”

İHA

Bakan Karaismailoğlu, "AK Parti’de ideolojiye değil insana hizmet var" Bilecik girişi köprülü kavşak açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; "Biz hizmet etmekten geri durmayacak, bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmaya devam edeceğiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti’de ideolojiye değil insana hizmet olduğunu belirterek, “Bizler her gün milletimiz için yeni projelerin yeni hizmetlerin peşinde koşarken muhalefet yalanlarına devam ediyor Onlar varsın yalanlarına devam etsin. Biz hizmet etmekten geri durmayacak, bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.
Bilecik girişi köprülü kavşak açılış törenine katılan Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, tarihte pek çok kavmin uygarlık ve egemenliğine sahne olan, kendileri için manevi değeri büyük ve kıymetli olan Bilecik’te olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etti. Marmara Bölgesi’nin yükselen yıldızı Bilecik’teki yeni bir ulaşım hizmetinin açılışının heyecanını yaşadıklarını anlatan Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bugün Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı’mızın açılışının ardından, YenişehirBilecikOsmaneli karayolu şantiyemizde incelemeler yapacak, çalışmalarımızdaki son durumu yakından takip edeceğiz. Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri’nin önemli bir geçiş noktası Bilecik’te demiryolu ve karayolu yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Bilecik; Ankaraİstanbul yüksek hızlı tren hattının geçiş güzergâhında yer alıyor. Ayrıca, İstanbul’u Antalya’ya bağlayan KuzeyGüney aksında bulunuyor. Bu nedenle, Bilecik’in karayolu yoğunluğu yüksek hacme sahip. Bilecik’in şehir içi ve şehirlerarası ulaşımını düzenleyen BozhöyükBilecikMekece Devlet Yolu’nun Bilecik ayrım noktasında ciddi bir trafik yükü vardı. Bu noktadan günde ortalama 20 bin araç geçiyor. Şehir girişinde oluşan yığılmanın önüne geçmek ve şehir içi ve şehirlerarası karayolu akışını rahatlatmak için Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı’nı tamamladık. Bugün de hayırlısı ile hizmete açıyoruz. Kavşağımız başta Bilecik’e ve bu önemli güzergâhı kullanan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Bölgesel kalkınmayı sağlıyor, vatandaşlarımızın refahını yükseltiyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülke genelindeki tüm ulaşım modlarında yaptıkları reformlardan ve hizmet atağından Bilecik’in de payını aldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Ulaşım ve altyapı politikalarımız ışığında; projelerimizi güçlü temellere oturtarak hayata geçiriyoruz. Böylelikle bölgesel kalkınmayı sağlıyor, vatandaşlarımızın refahını yükseltiyoruz. Hükûmetlerimiz döneminde, Bilecik’e yaptığımız ulaşım ve erişim yatırımları, 22 milyar 547 milyon lirayı aştı. Son 20 yılda; Bilecik’teki bölünmüş yol uzunluğunu, 7 kattan fazla artırarak 171 kilometreye, Bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu, 13 katta fazla artırarak 228 kilometreye çıkardık. Bilecik’i bölünmüş yollarla Bolu, Sakarya, Eskişehir ve Kütahya’ya bağladık. Hükûmetlerimiz döneminde; Karayolu sektöründe yaptığımız yeni ve etkin atılımlarımız sayesinde Bilecik’in ulaşım ve altyapıda çağ atlamasına vesile olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Bilecik’te, 135 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi gerçekleştirdik. Toplam uzunluğu 6 bin 524 metreyi bulan 2 adet çift tüp tünel yaptık. Bilecik il genelinde yapımı devam eden 5 önemli karayolu yatırımımızın toplam proje bedeli 703 milyon liraya ulaşmakta. Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı ile Bilecik şehir merkezine ulaşım kolaylaşacak,Can ve mal güvenliğini artacak, Hızlı, konforlu ve emniyetli bir geçiş sağlanacak. Şehirlerarası trafiği de kesintisiz şekilde sağlayan Köprülü Kavşak, özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerindeki trafiği rahatlatacak. Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı’nın hizmete girmesiyle, yıllık olarak; zamandan 7 milyon lira, akaryakıttan 1 milyon lira olmak üzere, toplamda; 8 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Aynı zamanda, karbon salınımı 192 ton azalacak. Projemiz; 1 adet, 2x 117 metre uzunluğunda kavşak köprüsü, 2 adet, 2x79 metre uzunluğunda köprü ile birlikte, Kavşak yolları ve bağlantı yollarından oluşmaktadır. Köprülü Kavşak, 1.900 metre tek yol ve 1.800 metre de bölünmüş yoldan oluşmaktadır” diye konuştu.

Bizim yapacak daha çok işimiz, kat edecek daha fazla yolumuz var"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 20 yirmi yıllık hükûmetleri döneminde, ülkemizde sağlanan istikrar ve güven ortamında, tüm ulaşım modlarımızla, ülkemizin her bir noktasına ulaşımı rahat, güvenli ve ekonomik hâle getirdikleri de anlatarak şöyle konuştu;
“Halkımızın gönlüne giden yolları; dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle geçtik. Şehirlerimize transit geçişlerle nefes aldırdık. Biz, hizmet ve eser siyasetimizle, halkımıza hizmeti ‘Hak’ka’ hizmet olarak gördük. Hizmet hamlelerimizde, günübirlik tartışmalara hiç girmedik. Bizim yapacak daha çok işimiz, kat edecek daha fazla yolumuz var. Bugüne dek hayata geçirdiğimiz her yatırımın, her projenin ülkemizin aydınlık geleceğine saçtığımız tohumlar olduğunun bilinciyle hareket ettik. Son 20 yıl içerisinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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