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Bakan Karaismailoğlu: Bilecik'te açılan köprülü kavşakla yıllık 8 milyon lira tasarruf sağlanacak

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Bilecik'te açılan köprülü kavşakla yıllık 8 milyon lira tasarruf sağlanacak


Oğuzhan KILIÇ-Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik girişi köprülü kavşağın açılışını yaptı. Karaismailoğlu, köprülü kavşak ile zamandan 7, akaryakıttan 1 milyon olmak üzere yıllık 8 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik kent girişinde yapımı tamamlanan köprülü kavşağın açılış törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu´nun yanı sıra açılışta Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da yer aldı. Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri´nin önemli bir geçiş noktası olan Bilecik´te demir yolu ile kara yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Bilecik´in aynı zamanda Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattı geçiş güzergahında yer aldığını söyledi.
İstanbul´u Antalya´ya bağlayan kuzey-güney aksında bulunan Bilecik´in bu nedenle, kara yolu yoğunluğunda yüksek hacme sahip olduğunu anlatan Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:
"Bilecik´in şehir içi ve şehirlerarası ulaşımını düzenleyen Bozüyük-Bilecik-Mekece Devlet Yolu´nun Bilecik ayrım noktasında ciddi bir trafik yükü vardı. Bu noktadan günde ortalama 20 bin araç geçiyor. Şehir girişinde oluşan yığılmanın önüne geçmek ve şehir içi ve şehirlerarası kara yolu akışını rahatlatmak için Bilecik girişi köprülü kavşağını tamamladık. Bilecik girişi köprülü kavşağı ile Bilecik şehir merkezine ulaşım kolaylaşacak, can ve mal güvenliği artacak, hızlı, konforlu ve emniyetli bir geçiş sağlanacak. Şehirlerarası trafiği de kesintisiz şekilde sağlayan köprülü kavşak, özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerindeki trafiği rahatlatacak. Bilecik girişi köprülü kavşağının hizmete girmesiyle, yıllık olarak; zamandan 7 milyon lira, akaryakıttan 1 milyon lira olmak üzere, toplamda 8 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Aynı zamanda, karbon salınımı 192 ton azalacak. Köprülü kavşak projemizde 117 metre uzunluğunda kavşak köprüsü, 79 metre uzunluğunda köprü ile birlikte kavşak yolları ve bağlantı yolları, 1900 metre tek yol ve 1800 metre de bölünmüş yol yer alıyor."
`HALKÇI GÖZÜKÜP, YAN GELİP YATMAYIZ´
Son 20 yıl içerisinde Türkiye´de ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, demir yolu ağını 13 bin 22 kilometreye, 26 olan havalimanı sayısını ise 57´ye yükselttiklerini söyledi. Halkın ihtiyaçlarını iyi tespit ederek, isteklerini ön planda tuttuklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Biz başkaları gibi halkçı gözüküp, yan gelip yatmayız. Türkiye´nin geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. CHP´li belediyelerin yönettikleri iller, ilçelerin hali ortada. Yatırım var mı? Yok. İstihdam var mı? Yok. Proje var mı? Yok. Ne var biliyor musunuz? Ancak yalan siyaseti var. Biz onlar gibi olmadık, olmayacağız değerli kardeşlerim. AK Parti´de ideolojiye değil insana hizmet var" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından beraberindekilerle Bilecik girişi köprülü kavşağından açılışını yaptı, ardından ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geleceği Pazaryeri ilçesine geçti. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Bilecik Oğuzhan KILIÇ-Cafer ELMAS
2022-07-04 12:33:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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