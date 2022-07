Bakan Karaismailoğlu: Bilecik'te açılan köprülü kavşakla yıllık 8 milyon lira tasarruf sağlanacak (2)

YOL ŞANTİYESİNİ İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik kent girişinde yapımı tamamlanan köprülü kavşak açılışının ardından Pazaryeri ilçesinde, ilçe belediye başkanlarıyla basına kapalı olarak bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra toplam uzunluğu 40 kilometre olan Yenişehir-Bilecik-Osmaneli bölünmüş ve bitümlü sıcak kaplamalı yol projesinin şantiyesini ziyaret etti. Yatırımlarla Türkiye'yi küresel bir lojistik süper güç olma yoluna soktuklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu yolda da emin, hızlı ve planlı adımlarla ilerliyoruz. Sadece belli şehirlerimizin değil, ülkemizin dört köşesinde, bütünsel kalkınmanın ağlarını her bir yatırımla ilmek ilmek örüyoruz. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlarımızın içinde yüzde 65'lik oranla büyük payı, kara yolları projelerimiz almaktadır. Ülkemizin hedef ve yol haritalarını belirledik" dedi.

'2053'TE BÖLÜNMÜŞ YOL 38 BİN KİLOMETRE OLACAK'

2053 ulaştırma ve lojistik ana planlarının hazır olduğunu ve 28 bin kilometre olan bölünmüş yol ağını 38 bin kilometrenin de üzerine çıkaracaklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Akıllı ve otonom teknolojilerle donatılmış, hızlı, emniyetli yol altyapısıyla kaza oranlarını daha da azaltacağız. Yolculuk planlamalarına göre elektrikli şarj altyapısı kuracağız. Kara yollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımını artıracağız. Ankara-Eskişehir-Bilecik-İstanbul YHT Hattı'nın Ali Fuat Paşa-Arifiye kesiminin tamamında, saatte 250 kilometre hızla işletmecilik ve Ali Fuat Paşa-Arifiye arasındaki mevcut konvansiyonel hatta yük taşımacılığının yapılması amacıyla güzergah üzerindeki inşaat çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Proje kapsamında, T26 tünelinin altyapı çalışmaları devam ediyor. Projede, yüzde 75 fiziki ilerleme sağladık. 2024 yılı başında tamamlayacağız. Doğançay Ripajı-1 kesiminin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul YHT Hattı'nda seyahat süresi 11 dakika daha kısalacak. Doğançay Ripajı ikinci kesimde altyapı çalışmalarında yüzde 28 fiziki ilerleme sağladık. Tüm kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresindeki kısalma 35 dakikaya çıkacaktır." Bilecik il sınırları içerisinde 140 kilometre hızlı tren ve 165 kilometre konvansiyonel hat olmak üzere 305 kilometrelik demir yolu ağı olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Bilecik'teki bir diğer demir yolu yapım işimiz olan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Demiryolu Projesi, Bursa-Yenişehir ve Bandırma-Bursa olarak hatta 2 kesimde çalışmalarımız devam ediyor. Projede kalan işler kapsamında, Bursa-Yenişehir-Osmaneli üstyapı ve elektrifikasyon, bunun yanında Yenişehir-Osmaneli bölümünün altyapı işleri yapılacak. Tüm projeyi 2024 yılı sonunda tamamlayıp hizmete açacağız" diye konuştu.

'KAZALARDA YÜZDE 80'E VARAN AZALMA YAŞANDI'

Bakan Adil Karaismailoğlu, şantiyenin ardından partisinin il başkanlığı binasına geçti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, son 20 yıldır karada, havada, denizde, demir yollarında yapılmış projelerle, kişilerin hayatını kolaylaştırdıklarını söyledi. Mesafeleri kısaltarak akaryakıttan, zamandan tasarruf yaptıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar yaşandığını belirterek, "Zamanımızı artık sevdiklerimizle görüşmek için imkanımız oldu. Bakın bu yolların güvenliği sayesinde trafik kazalarında tam yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Bunun da karşılığı yılda tam 9500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz bu projeler sayesinde. Aynı şekilde hava yollarında, demir yolları, ülkemiz hızlı trenle daha yeni tanıştı. Bilecik de bundan faydalanıyor. Şu anda 8 ilimiz yüksek hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuştu. 1400 kilometrelik bir hızlı tren ağımız var. Önümüzdeki yıllar hedeflerimiz belli, 28 bin kilometreye çıkaracağız mevcut demir ağımızı" dedi.

HIZLI TREN 4 YILDA 52 ŞEHRE ÇIKACAK

Ulaştırma Bakanlığı olarak Türkiye'nin her tarafında demir yolu çalışmaları yaptıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, 4 yılda 8 olan hızlı tren kullanan şehir sayısını da 52'ye çıkaracaklarını söyleyerek, "Şu anda ülkemizin her tarafında hummalı bir demir yolu çalışması var. Yani önümüzdeki 4 yıl içerisinde Gaziantep'te hızlı tren binen vatandaşımız Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Niğde, Karaman, Konya, Bilecik, İstanbul hatta Kapıkule Almanya'ya kadar hızlı trende gitme imkanına kavuşacak. Aynı şekilde önümüzdeki yıl bugünlere gelmeden Sivaslıyı da hızlı trenle buluşturuyoruz. Bu konforu, bu kıymeti, bütün vatandaşlarımız hak ediyor, hak etmeye de devam edecek. Ve hedefimiz 8 ile ulaştırdığımız hızlı tren ağımızı, tam 52 ile ulaştırarak vatandaşlarımızın bu konfordan, bu güvenlikli ve bu konforlu yolculuklardan nasibini almaktır. Uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülke arasına gireceğiz önümüzdeki yıl. 20 yıl önce ülkemizde sadece 8 milyon araç vardı. Şu anda 26 milyona ulaştı. Biz bu yatırımları yapmasaydık, bu araçların hareketini sağlayabilir miydik? İşte bu büyük bir devlet aklının ürettiği bir planlama sonucundadır" diye konuştu.

'O MASADAN BİR ŞEY ÇIKMAZ'

Muhalefet partilerini de eleştiren Bakan Karaismailoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimlerin çok önemli olduğuna da değinerek, "Evet 2023 çok önemli, siz bakmayın birileri masaların etrafında dolaşıyor, kalkıyorlar. Onlar çok daha oturup kalkar. O masalardan bir şey çıkmaz. Çünkü o masalarda milletin derdi yok. O masalarda kendi gelecekleri, kendi koltuklarının derdi var. Masanın üstü ayrı, altı ayrı. Bunların hepsi patlar, hiç merak etmeyin. Biz doğru yoldayız" ifadelerini kullandı. Partinin ardından esnafı da ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, yüksek hızlı trenle kentten ayrılıp Ankara'ya döndü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bilecik Oğuzhan KILIÇ-Cafer ELMAS

2022-07-04 16:45:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.