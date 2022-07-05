Afet kültürünün yerleşmesi için çalışmalar devam ediyor

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü tarafından Bozüyük'te faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında yangın eğitimi verdi.

2021 yılında afet konusunda bilgilendirmelerini tamamlayan Bilecik İl AFAD Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılının ‘Afet Tatbikat Yılı’ ilan edilmesinin ardından kurum ve kuruluşlarda uygulamalı eğitimler vermeye devam ediyor. Bu çerçevede Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir demir, çelik fabrikasında personele eğitim verilerek, tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Konuya İlgin açıklama yapan Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, “İl Müdürlüğümüz tarafından bir çok kurum, kuruluş ve AFAD gönüllerine Temel Afet Bilinci ve Yangın Farkındalık Eğitimi verdi. Eğitimlerde, afet kültürünün yerleşmesi ve farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır” dedi.

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