Bilecik'te GSB Spor Okulları faaliyete girdi Her yaştan birey ücretsiz faydalanabilecek

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik'te faaliyete geçen GSB Spor Okulları'nın açılışına katılarak, her yaştan bireyin spor okullarından ücretsiz faydalanabileceğini dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sporun tabana yayılması amacıyla 81 İlde organize ettiği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları’nın Bilecik'te ki ayağı Merkez Sentetik Sahası’nda gerçekleştirilen törenle faaliyetlerine başladı. Açılışa Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’in yanı sıra bir çok daldan sporcu ve eğitmenler katıldı.



Her yaştan birey ücretsiz faydalanabilecek

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, GSB Spor Okulları ile her yaştan bireyin spor branşlarından ücretsiz olarak faydalanabileceklerini vurguladı. İl Müdürü Özdemir, “ Teknoloji çağında çocuklarımız maalesef ki hareketsiz bir yaşama eğilimli hale geldi. Bu hususla mücadele edebilmek için İl Müdürlüğümüz bünyesinde açmış olduğumuz GSB Spor Okullarında temel branş eğitimlerinin yanı sıra bireylere hareketlilik bilincini kazandırıyoruz. Yalnızca çocuklarımız için değil her yaştan bireye de spor yaptıracak projelerimiz mevcut. Spora başlama konusunda velilerimizden gerek çocukları gerekse de kendileri için ısrarcı olmalarını bekliyoruz.



“Tatilin çocuklar üzerinde bıraktığı boşluğu verimli bir şekilde doldurmamız gerekiyor”

Çocukların kişisel ve bedensel gelişimi için GSB Spor Okulları’nda 23 farklı branşta eğitim verdiklerini ifade eden İl Müdürü Özdemir, “ Çocuklarımızı kültürel anlamda geliştirmek için Gençlik Merkezimiz var. Orada da çocuklarımızın kişisel gelişimlerini destekleyecek kurslarımız mevcut. Özellikle yaz döneminde tatilin çocuklar üzerinde bıraktığı boşluğu verimli bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Çocuklarımızın gelişimi ve geleceği için onları muhakkak spora ve Gençlik Merkezimiz’deki kurslarımıza yönlendirmeliyiz. Bu vesile ile çocuklarımızı yaz tatili boyunca hem spor tesislerini hem de gençlik merkezimizi doldurmaya davet ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından program Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Gösterinin ardından sporcu velileri sportif branş istasyonlarını gezerek faaliyetler hakkında bilgi aldı. Program antrenörlerin gençleri spor branşlarına yönlendirmesi ve kayıt alma işlemlerini yapması ile sona erdi.

