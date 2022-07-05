Başıboş köpekler tehlike saçıyor

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sayıları artan başıboş köpekler, çocuklar ve aileler için tehlike oluşturuyor.

İlçenin Yeni Mahalle Mercan Sokağını mesken tutan çok sayıda başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor. Her geçen gün sayılarının arttığını ve özellikle çocuklara saldırdığını belirten mahalle sakinlerinden Recep Doğdu, "Mahallemizde bu köpekler kovalasak ta sürekli geliyorlar. Sokakta oynayan çocuklara saldırıyorlar. Mahalle sakinleri olarak bu köpeklerin kısa sürede yetkililer tarafından toplatılarak barınaklarda koruma altına alınmasını istiyoruz” dedi.

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