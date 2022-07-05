Başkan Şahin, Bakan Karaismailoğlu'na taleplerini iletti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanım Adil Karaismailoğlu'nun Bilecik temasları sırasında ilçedeki ulaşım sorunları ileterek bir dosya sunduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Değerli bakanımızın programı arasında Osmaneli ilçemizle ilgili taleplerimizi Milletvekilimiz Selim Yağcı ve İl Başkanımız Serkan Yıldırım ile birlikte anlattık ve sunduk. Bakanımıza, özellikle Osmaneli’nin yolların buluştuğu tam bir kavşak noktasında yer alması sebebiyle çok önemli bir konumda olduğunu, OsmaneliBursaBandırma hattının YHT ve YHT taşımacılık anlamında bağlantı noktası olduğunu anlattık. Kendileri, Osmaneli'ne proje çerçevesinde yapılacak YHT istasyonu ile ilçemizin çok daha değerli olacağını söyledi. Değerli bakanımıza ilimize, ilçemize ve Türkiye’ye yaptığı yatırımlar için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan Başkan Şahin'in sunduğu dosyada, OsmaneliBeşevler arasındaki Arapuçtu yolunun acilen yapılması. OsmaneliBursaBandırma YHT hattı için kesin olarak Osmaneli’nde yapılacak durak sonrası, ilçeye bir Lojistik Merkezi olmasının sağlanması. Mekeceİznik bölünmüş yolunda tamamlanamayan BeşevlerKaynarca arasının bir an önce bitirilmesi talepleri yer aldı.

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