Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Şahin ifade için adliyede (2)



ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, rüşvet soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Bilecik Adliyesi çıkışında gazetecilere açıklama yapan Şahin, "6 ay sonra ilk kez benim ifadem alınıyor. Bugün itibarıyla adli yargı süreci başlamamıştır. İlk defa daha ifade veriyorum. Bir konuyla ilgili benim ifademe başvurdular. Biz de ne doğrudur ne değildir, hepsini anlattık. Bundan sonra açılacak davayı bekleyeceğiz. Herkesi adalete güvenmeye, inanmaya davet ediyorum" dedi.

'BİR SUÇLU İLAN ETMENİN ANLAMI YOK'

Anayasal olarak mahkemece suç sabitlenene kadar herkesin suçsuz olduğunu ifade eden Şahin, "O yüzden, şu anki tutuklu arkadaşımız dahil olmak üzere bir suçlu ilan etmenin anlamı yoktur. Hukuka inanmamak, adalete inanmamak demektir. Türkiye Cumhuriyeti hukukuna inanıyoruz. Normalde sadece benim yetkimde olan bir satış işlemi değil. Burası encümenin karar yetkisinde olan bir yer. Ne benim ne encümenimin böyle bir süreçte, bu şeye müdahil olmadığımı kendilerine ifade ettim. Yetkili makam bu satışta başkan değildir, encümendir" diye konuştu.

Şahin, açıklamalarının ardından adliyeden ayrıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-07-07 16:01:10



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