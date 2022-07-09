Belediye çalışanları bayram yemeğinde buluştu

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kurban bayramının ilk günüde çalışanlarla yemekte bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi Vadipark’ta gerçekleştirilen yemek programına Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve bütün çalışanlar katıldı. Kurban Bayramı'nı kutlayarak çalışanlarla bayramlaşan Başkan Vekili Subaşı, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Bilecik Belediyesi’nin tüm birim ve çalışanları ile büyük bir aile olduğunu hatırlatan Subaşı, "Bayramların birleştirici ve iyileştirici gücüne her zaman inanmışımdır. Hep birlikte pek çok engebeyi atlattık. Önemli olan günün sonunda orta bir noktada buluşup aynı yolda yürümeye devam ettik. Çünkü kendi egolarımız için değil Bilecik için çalıştığımızı biliyorduk. Sizden istediğim, sizden ricam bulunduğumuz konum her ne olursa olsun hepimizin Bilecik için çalıştığını unutmamamızdır” dedi.

Ücretlerde artış müjdesi de verdi

Konuşmasında çalışanların yemek, yakacak ve bayram ikramiyesinde de artış olacağını söyleyen Subaşı, "Konuşmamı sonlandırmadan önce sevineceğinizi düşündüğüm bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ödemelerimizde bir takım iyileştirmeler yaptık. Kayı A.Ş. bünyesinde bulunan personelimizin yemek ücretini 494’den 900 liraya, yakacak ücretini 61’den 200 liraya, bayram ikramiyesini ise 185’den 500 liraya yükselttik. Ekonomik olarak ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde açıkları kapatmaya bir nebze yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Birlikte daha güzel günler görmek dileğiyle hepinizin bayramını kutlar; ailenizle, sevdiklerinizle ve bizlerle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmenizi dilerim” şeklinde konuştu.

Yemek programı, Başkan Vekili Subaşı’nın, çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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