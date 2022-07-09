Kaymakam Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, vatandaşlarla bayramlaştı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, bayram namazı sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Ertuğrul Gazi Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşan Belediye Başkanı Münür Şahin, "Önce Bayram namazını kıldık güzel bir atmosfer içerisinde Bayram namazında minik gençlerimiz, çocuklarımız, yetişkinlerimiz ile hemşerilerimizle hepsi bir arada bayramlaştık. Allah nice bayramlara barış ve huzur içerisinde ulaşırız diye temenni ediyorum. Kurban Bayramı'nın Osmanelimize, devletimize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, saygıyla ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Vatandaşların bayramlarını kutlayarak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Kaymakam Yüksel Ünal, "Bugün Osmanelili hemşerilerimizle ve kurum müdürlerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz ile birlikte vatandaşlarımız ile bayramlaştık. Halkımızla beraber olduk, onun için mutluyuz. Her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programımızda vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kurban Bayramı'nın ilçemize, devletimize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin vatandaşlar ile bayramlaştıktan sonra, ilçede bulunan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Sonrasında ise Jandarma Karakolu, Emniyet Müdürlüğü ve Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne giderek görevleri başında olan personeller ile görüştü.

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