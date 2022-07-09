Eskişehir ve Bilecik'te sağanak; sokaklar suyla doldu, evleri su bastı: 1 ölü (2)

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SELE KAPILAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bilecik´in Gölpazarı ilçesi Türkmen köyünde etkili olan sağanakta, evlerinin önünde oturan Asiye Bikmen (68) ve oğlu Sinan Bikmen (39) sel sularına kapıldı, evlerinin etrafındaki duvarlar yıkıldı. Yaralanan Sinan Bikmen köylüler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, annesi Asiye Bikmen ise hayatını kaybetti. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Asiye Bikmen´in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-07-09 21:56:33



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