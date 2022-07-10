Bozüyük'te Boztram Projesi fizibilite çalışmaları yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılacak olan raylı sistem olan Boztram Projesi fizibilite çalışmaları yapıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çalışmaları devam eden raylı sistem ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi heyeti ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu'nun makamında yapılan toplantıya İBB Metro İstanbul Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Bölge Şef Yardımcıları Recep Sertbaş ve Ziya Yılmaz katıldı. Toplantıda ilçe merkezinde ulaşımı kolaylaştıracak ve ana cadde üzerinde hizmet verecek olan Boztram Projesi görüşülerek fizibilite çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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