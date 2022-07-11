Başkan Şahin eli boş dönmedi

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, DMO’ya gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, “2 adet çift kabinli kamyonet, 2 adet hizmet aracı ve 1 adet iş makinesi için Temmuz ayında teslimatın gerçekleşmesi konusunda "mutabakata vardık" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Devlet Malzeme Odası (DMO) randevusu çerçevesinde DMO binasına ziyaretlerde bulunarak, Devlet Malzeme Ofisi Satın alma Daire Başkanı Özgür Aygün ve Satın alma Şube Müdürü Çetin Doğan ile bir araya geldi. Başkan Şahin’in DMO yöneticilerine sunduğu öneride, "DMO tarafından kamu ve belediyelerin ana inşaat malzemelerinin temin edilebilmesi ve toplu alım gücünden sağlanacak maliyet avantajlarının yatırımlara yansıtılması bir proje olarak değerlendirilsin" düşüncelerini dile getirdi.

Temmuz ayında teslim edilecek

Olumlu geçen görüşmeler sonrası ilçesine heybesi dolu olarak dönen Başkan Şahin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İller Bankası’ndan talep ettiğimiz 2 adet çift kabinli kamyonet, 2 adet hizmet aracı ve 1 adet iş makinesi için Temmuz ayında teslimatın gerçekleşmesi konusunda daire başkanımız ile mutabakata vardık” ifadelerini kullandı.

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