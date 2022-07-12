Başkan Bakkalcıoğlu, bahar şenliğine katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Cihangazi Beldesi'nde düzenlenen 'Bahar Şenliği'ne katılarak hemşehrileri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Cihangazi piknik alanında düzenlenen etkinlikte buluştuğu Cihangazili hemşehrilerini selamlayarak onlarla sohbet etti, bayramlarını kutladı. Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar birbirinden eğlenceli yarışmalar ve müzik eşliğinde gün boyu doyasıya eğlenirken özellikle çocuklar şişme oyun gruplarında oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinliğe Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Mustafa Güzel, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas, Belediye Meclis üyeleri ve Cihangazililer katıldı.

Başkan Bakkalcıoğlu programın sonunda kendilerini misafir eden Dernek Başkanı Abdül Ekinay, Muhtar Hayati Huylu ve tüm Cihangazili hemşehrilerine teşekkür etti.

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