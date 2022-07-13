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Şeyh Edebali Türbesi'ni Kurban Bayramı’nda 18 bin kişi ziyaret etti

İHA

Şeyh Edebali Türbesi'ni Kurban Bayramı’nda 18 bin kişi ziyaret etti

Bilecik'te bulunan Osman Bey'in kayınbabası ve Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin türbesi, Kurban Bayramı tatilinde 18 bin ziyaretçi ağırladı.
Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde yer alan, Osmanlı Devleti'nin 36 padişahının hayat hikayelerinin anlatıldığı, üç boyutlu resimlerinin bulunduğu, Tarih Şeridi’ne gelenler, yaklaşık bir saatlik gezinin sonunda geçmişi öğreniyor. Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edip dua okuduktan sonra Tarih Şerit’te kısa bir yolculuğa çıkan ziyaretçiler, sinevizyon salonunda 9 dakikalık sunumla Osmanlı Devletinin dünyaya nasıl hükmettiğine şahit oluyor.

“Ziyaretçilerimiz tarihi bilgileri ücretsiz olarak almış oluyor”
Şeyh Edebali Türbesi valilik personeli Engin Beyce, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle Şeyh Edebali Türbesi’nin ziyaretçi akınına uğradığını ifade ederek, şuana kadar ziyaretçi sayısının 18 bini bulduğunu ifade etti. Bilecik'e gelen misafirlerin türbeyi ziyaret etmeden gitmediğini belirten Beyce, “623 yıl boyunca tüm dünyaya hükmetmiş ilmi adaleti, hoşgörüyü yayan, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu bu topraklarda aynı zamanda Milli Mücadele döneminde de kurtuluş ateşinin ilk yakıldığı bu güzide topraklarda tüm misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğu ve gayreti içerisindeyiz. Bayram dolayısıyla 18 bin ziyaretçi ağırladık. Ziyaretçilerimiz Osmanlı döneminden kurtuluş dönemine kadar olan Bilecik’in eski yerleşim alanında, rehberlerimiz sayesinde de tarihi bilgileri ücretsiz olarak almış oluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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