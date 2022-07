Bilecik’in Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "180 Gün 180 Anı Öğretmen" projesini hayata geçirerek Türkiye’de bir ilke imza attı.

Öğretmenlerin hayat hikâyelerini edergi şeklinde bir arada topladıklarını belirten Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, okullara elektronik ortamda dağıtılarak 180 gün boyunca öğretmenler tarafından her gün bir anının sınıflarda öğrenciler ile paylaşıldığını söyledi. Projeyi hayata geçirebilmek için ekip olarak büyük bir emek verdiklerini açıklayan Demir, “Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaklaşık bir buçuk yıl önce "180 Gün, 180 Anı Öğretmen" projesi başlattık. Öğretmenlerimiz anılarını yazdılar, bize teslim ettiler. Bizim komisyonumuz değerlendirme yaptı. İçinden 180 anıyı seçerek edergi olarak hazırladı ve o edergiyi okullarımıza, öğretmenlerimize gönderdik. Öğretmenlerimiz bu eğitim öğretim yılında 180 gün boyunca o anıları öğrencilere okudular. Niçin anı metinlerini seçtik? Çünkü anı metinlerinin, öğretmenlerin değerli anılarını, hayat hikâyelerini öğrencilere aktarmada etkili olduğunu düşündük. Ayrıca Bakanlığımızın değerler eğitimi var. Bu konuda öğretmenlerimizin ahlaki, edebi, düşüncelerini, fikirlerini, hayat hikâyelerini öğrencilerimize aktarmak istedik” dedi.



“Öğretmenlerimiz, öğrencilerinin kahramanıdır”

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, açıklamasının devamında “Biz şuna inanıyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerinin kahramanıdır. Hangi öğretmenimiz bir öğrencimiz tarafından kahraman ilan edilmemiştir, hangi öğretmenimiz bir öğrencinin saçlarına dokunmamıştır, omuzlarına el sürmemiştir. Onun için öğretmenlerimiz anılarıyla da öğrencilerine dokunsunlar, yüreklerine dokunsunlar istedik. Bir yıl boyunca çalıştık ve bu anıları öğrencilerimize okuduk. Okullarımızdan, öğrencilerimizden, velilerden çok güzel geri dönüşler aldık. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin çok etkilendiklerini gördük. Bu yaptığımız iş bizi de mutlu etti” ifadelerine yer verdi.



“Bütün gayretimiz güzel ülkenin, güzel çocukları için”

Demir, bir yıl boyunca hazırladıkları anıları e dergi şeklinde ciltletip basıma hazır halde geldiğini anlatarak, “Yakın bir zamanda basımını yaparak bütün ülkemizdeki öğretmenlerin bu kitaptan istifade etmelerini düşünüyoruz. İnşallah başaracağız. Bir yıl boyunca çalışan, emek veren bütün idareci arkadaşlarıma, proje ekibinde görev alan bütün kardeşlerime can gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek verdiler. Her şey bütün gayretimiz, bütün çalışmamız bu güzel ülkenin güzel çocukları için” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.