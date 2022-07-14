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Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti. Gerçekleşen anma etkinliğine Bilecik Vali Yardımcısı aynı zamanda Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mücdat Polat ile akademik ve idari personel katıldı.

15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açılışı ile başlayan programın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul yaparken, Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Begüm Yıldızeli ve Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Zarplı dinleyicilere 15 Temmuz darbe girişimi hakkında sunumlar yaptılar.

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