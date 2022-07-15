Genel Sekreter Bayrakçı, yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclisi ile ortaklaşa yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, “2022 yılı KÖYDES yatırım programı çerçevesinde çalışmalarımızı tamamlayarak, içme suyu sorunu gidermiş olduk” dedi.

İl Özel İdaresi Merkez İlçe köylerinde yapımı tamamlanan ve Bilecik İl Genel Meclisi’nin destekleriyle devam eden çalışmalar çerçevesinde; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Samet Büyükkurt ve Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Can Doğan çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan içme suyu çalışmaları hakkında bilgi veren Bayrakçı, “Bilecik’in Merkez ilçesine bağlı İkizce köyüne ait içme suyu bin metre şebeke hattını yeniledik. Bunun yanında Kavaklı köyüne ait içme suyu 2 bin 500 metrelik şebeke hattını da yeniledik. Böylelikle 2022 yılı KÖYDES yatırım programı çerçevesinde çalışmalarımızı tamamlayarak, içme suyu sorunu gidermiş olduk. Stabilize programı çerçevesinde Gülümbe köy içi 1 kilometre; Çukurören, Taşçılar, Beyce Köy yoluna 1.8 kilometre, Çukurören, Gülümbe köy yolunda 1.4 kilometre, Çukurören, Gökpınar köy yoluna 2.4 kilometre, Taşçılar köy içi yollarına 1.6 kilometre freze malzemesi serimi ve sıkıştırma çalışmaları, Taşçılar Mesire Alanı ve mezarlık yoluna 1.2 kilometre stabilize malzemesi derimi ve sıkıştırılması çalışmaları tamamlanmıştır. Kavaklı köy içindeki freze malzemesi serim çalışması devam etmektedir” dedi.

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