Bayırköy’de dikiş kursu yıl sonu sergisi açıldı

Bilecik’in Bayırköy beldesinde dikiş kursiyerlerinin yıl sonu sergisi açılışına katılan Belediye Başkanı Mustafa Yaman, iki yeni yaz kursunun açılışını daha gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Bayırköy Belediye Başkanlığı işbirliği ile Bayırköy beldesinde düzenlenen dikiş kursunun yıl sonu sergisi açıldı. Kursiyerler, yıl boyunca hazırladıkları eserleri düzenlenen açılış töreniyle vatandaşların beğenisine sundu. Belde belediyesine ait düğün salonunda açılan sergiye Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Halk Eğitim Müdürü Seyfettin Yıldız, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Başkan Yaman, “Değerli kursiyerlerimizin birbirinden güzel el emeği göz nuru çalışmalara imza atmalarına sebep olan kurs hocamıza ,kursun açılmasını sağlayan Halk Eğitim Müdürümüze ve kursa katılan kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Beldemizde her yıl bu tür kursları açmaya devam ederek kadınlarımızın el becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olacağız. Yaz tatili sebebiyle öğrencilerimizin hem öğrenip hem de vakitlerini geçirecekleri futbol ve yüzme kursumuz en kısa zamanda açılacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.