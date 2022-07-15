Osmaneli karpuzu zincir marketlere satılıyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde üretilen karpuzun zincir marketlere satılmaya başlandığını ve alımların da oldukça hızlandığı söyledi.

Osmaneli Belediyesi çiftçilerin en büyük sorunu olan pazarlama, güvenilir alıcı ve iyi ürün fiyatı beklentilerini gerçekleştirecek destekle çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali Kompleksi’nde marketler zinciri gibi ulusal mağazalara ürün tedariki sağlayan satın almalar başladı. Konu hakkında bilgilendirme yapan Başkan Şahin, “Karpuz ürünümüzde bu rekabet koşullarına uygun gayet güzel fiyatlarla satılıyor. Türkiye'nin ulusal marketlerine ve ihracata mal temin eden satın alma şirketleriyle işbirliği yaparak karpuz dışında ayva, şeftali, domates, biber, ıspanak gibi ürünlerimizde değer kazanmasını ve iyi fiyatlarla satılmasını temin etmeye çalışıyoruz. Osmaneli en çok köy nüfusunun yaşadığı tarımla uğraşan en büyük tarım nüfusuna sahip ilçe. Osmaneli Belediyesi olarak bugüne kadar tarıma ve çiftçimize destek için aşağıdaki yatırımları yaptık. Bakanlık onaylı toptancı hal kompleksi, yöresel ürün üretme merkezi ve paketleme tesisi, modern mezbaha, yöresel ürünlerimiz için içmeler tesislerimizde pazarlama, lavanta ve kekik bahçelerimiz. Devam eden tarımsal projelerimiz, Modern Fidecilik Sera Projesi, 5 Bin Tonluk Soğuk Hava Deposu Projesi, Et İşleme Tesisi Projesi ve 270 bin metrekarelik örnek tarım projemizi en kısa sürede bitireceğiz. Osmaneli Belediyesi olarak örnek projelerimizle tarıma ve çiftçimize destek olmayı pazarlama olanaklarını arttırmayı ve ürünleri büyük tedarikçilerle ve büyük marketlerle buluşturarak en iyi fiyatla ürünleri satmayı hedefliyor ve bunun için başta BŞEÜ ve ililçe tarım müdürlüğümüz, ticaret müdürlüğümüz olmak üzere üniversiteler ve kurumlarla işbirliğini sürdürüyoruz" dedi.

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