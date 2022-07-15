15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bilecik Şehitliğinde program düzenlendi

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları şehitlik ziyaretiyle başladı.

Gün nedeniyle Bilecik'te öğlen 12'de başlayarak, gece yarısı 00:20'ye kadar bir takım programlar tertip edildi. Bu programların ilki şehitlik ziyareti, saydı atışı, şehit mezarlarına karanfil bırakılması, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya şehitlik defterini imzalamasıyla devam etti. Burada bir konuşma yapan Vali Kızlkaya, "Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ)15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin, aziz milletimiz ve güvelik güçlerimizin destansı mücadelesiyle bertaraf edilmesinin ve demokrasi zaferimizin 6'ıncı yıl dönümündeyiz. Türk milleti, 15 Temmuz gecesi tarihinde daha önce hiç karşılaşmadığı türden alçak bir darbe girişimine maruz kaldı. Devlet içerisinde konuşlanmış bir grup hain, kendi halkına silah doğrulttu. Fakat kahraman Türk milletinin kararlılığı ve vatanseverliği, hainleri püskürtmüş ve 15 Temmuz’u dirilişin sembolü yapmıştır. 15 Temmuz’da kahraman milletimizin cesareti ve mücadelesiyle vatanımızın istikbalini sabote etmek amacıyla FETÖ'cü hainlerce yapılan alçaklığın önüne geçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanan bu haince oyuna yine Türk Milleti dur demiş ve kurulan planları bozmuştur. Tarihi zaferlerle dolu Türk Milleti, yurdumuzun içerisinde ve dışarısında pek çok düşmanla savaşmış, yeri gelmiş şehit olmuş, yeri gelmiş gazi olmuştur. Fakat her daim şüphesiz muzaffer olmuştur. 15 Temmuz’da da kutsal vatanımızdan binlerce kilometre uzaktan ateşlenen ihanet fitili içimizdeki hainleri harekete geçirmiştir. Fakat milletimizin dirayeti, içimizdeki hainlerin kana bulanmış alçak amellerini alt üst etmiştir. Her şeye rağmen hiçbir şey, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin kararlı duruşu ve vatan sevgisinin üstesinden gelememiştir ve gelemeyecektir. Bugün, 21. Yüzyılda bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt’ten milli mücadeleye, 15 Temmuz’dan sınır dışı harekâtlara kadar kutsal Anadolu toprağını canıyla kanıyla bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizin bıraktığı bu mirası yani Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak, kalkındırmak ve güçlendirmektir. 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ıncı yıl dönümünde aziz şühedamızı ve kahraman gazilerimizi; rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, milletimizin bir daha 15 Temmuz gibi imtihanlara maruz kalmamasını diliyorum.”

Şehitlik ziyareti ardından anma programı cuma namazı öncesi Orhan Gazi Camisi'nde Mevlidi şerif okunması ile devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı saat 19:30'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyüş ardından 00:20'ye kadar devam edecek.

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