Bilecik'te selden etkilenenlere nakdi yardım yapıldı

Bilecik'te geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinin ardından 52 kişiye 3 ile 5 bin TL arasında nakdi yardım yapıldı.

Bilecik ve bazı ilçelerinde geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybederken, onlarca ev ve iş yeri hasar görmüştü. Bu yağış sonrası il genelinde 52 konut, 3 iş yeri ve bir araç zarar görürken, iş yerleri için 5 bin TL, evler için 3 bin TL nakit para yardımı yapıldı. AFAD tarafından yapılan tespitler sonrası gereken yardımların devam edeceği öğrenildi.

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