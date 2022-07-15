Bilecik'te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

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Bilecik Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Mevlidi Şerif okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Orhan Gazi Camii’nde düzenlenen Mevlidi Şerif programına Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Bilecik İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından okunan Mevlidi Şerif programında 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.

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