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T04 Tüneli'nde hazırlıklar tamam

İHA

T04 Tüneli'nde hazırlıklar tamam

OsmaneliBursa Yüksek Hızlı Tren OsmaneliYenişehir kesimi T04 Tüneli Ayna Birleşim Töreni için son hazırlıklar tamamlandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinden geçmekte olan YHT hattının Osmaneli Yenişehir kesimi T04 Tüneli, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılacak. Açılış öncesi sahada yapılan çalışmaları Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, T04 Tüneli bölgesine giderek son çalışmaları yerinde inceledi. İkili ardından inşaat yetkilisinden bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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