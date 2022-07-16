Kurban Bayramı'nda 800 aileye umut oldular

Bilecik Müftülüğü, Kurban Bayramı’nda 800 aileye umut oldu.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 28 yıldır vekalet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl da yurt içi ve yurt dışında toplamda 78 ülkede Türk milletinin emaneti 589 bin 136 hisse kurbanı keserek 24 milyon 449 bin 144 kişiye kurban eti ulaştırdı. Bu çerçevede Bilecik Müftülüğü bu sene de vekaletle kurban kesimi organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 43 adet büyükbaş, 301 hisse vekaletle kurban kesimi gerçekleştirerek il merkezinde, ilçelerde ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi 800 aileye kurban etlerini ulaştırdı.

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