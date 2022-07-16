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Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası YHT ile 2 saat 15 dakika olacak

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası YHT ile 2 saat 15 dakika olacak


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/BİLECİK, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, OsmaneliBursaBalıkesir hızlı tren hattı projesi T04 tünelinin ışık görme törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, "Proje tamamlandığında, yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, OsmaneliBursaBalıkesir hızlı tren hattı projesinin Bilecik'in Osmaneli ilçesi yakınlarında yapımı süren 500 metre uzunluğundaki T4 tünelinin ışık görme törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bilecik ve Bursa milletvekilleri ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da açılışta yer aldı.
Bakan Adil Karaismailoğlu, son 20 yılda, 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade ederek, 100 yıllık kalkınma ihtiyacını 20 yıla sığdırmayı başardıklarını söyledi. Güney Marmara Hattı'nın önemli demir yolu projesi olan OsmaneliBursaBalıkesir hızlı tren projesinin yapımına devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "24 milyar liralık hızlı tren projemiz, 201 kilometre uzunluğunda. 56 kilometrelik BursaYenişehir bölümünde fiziki ilerlememiz yüzde 84'e ulaşırken, altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 95 kilometrelik BalıkesirBursa bölümüyle birlikte 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli bölümünde ise proje çalışmaları tamamlandı. BursaYenişehir-Osmaneli bölümünün üstyapı ve elektromekanik işleriyle YenişehirOsmaneli kesiminin altyapı işleri hızlı bir şekilde ilerliyor. Projemiz tamamlandığında, yüksek hızlı trenlerle; Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. T04 tünelimizin kazı çalışmalarında; 612 bin metreküplük toprak hareketi gerçekleştirdik. 140 bin metre zemin iyileştirmesini tamamladık. Çalışmalarımızı hız kesmeden 7 gün 24 saat sürdürerek, 2,5 yıl içerisinde bitireceğiz" diye konuştu.
'REKOR KIRILDI'
Kurban Bayramı'ndaki otoyol, köprü ve havaalanlarının kullanımlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"8 Temmuz'da Osmangazi Köprüsü'nden tam 80 bin 624 araç geçerek bir rekor kırıldı. Osmangazi Köprüsü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olamayacak, seyahatler kesintiye uğrayacak, ulaşım sağlanamayacaktı. İstanbulİzmir arasını 3,5 saate düşüren Osmangazi Köprüsü ve İzmirİstanbul Otoyolu projesiyle 5 Temmuz11 Temmuz tarihleri arasında toplam 2,5 milyon saat tasarrufu sağlandı. Yakıttan ise 1,5 milyon litre tasarruf elde edildi. Yakıttan, zamandan ve emisyondan sağlanan toplam tasarruf bedeli 85 milyon lira oldu. Çanakkale Boğazı'nda da tarihte ilk kez kesintisiz kara yolu bağlantısını sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresi de 6 dakikaya indi. Saatler süren feribot çilesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdi. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 2 milyar 545 milyon euro yapım maliyetiyle yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı üzerinden daha 4 ay bile geçmeden 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç Çanakkale Köprüsü'nü kullandı. 8 Temmuz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 132 bin 377 araç kullandı. 8 Temmuz günü İstanbul Havalimanı'nı 1422 uçak 230 bin yolcu kullandı. İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı oldu. Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1026 uçak trafiğiyle rekor kırmıştık. Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu rekoru tazeledik. Toplamda 1034 uçak trafiğine hizmet verildi. Yolcu trafiği de toplam 182 bin 150 oldu."
'ATTIĞIMIZ HER ADIMI BİRİLERİ BALTALAMAK İSTİYOR'
Milli bağımsızlık ve ekonomi yolunda attıkları her adımın 20 yıldır baltalanmak istediğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece eşi benzeri görülmeyen bir eksiği kapatmakla kalmadık; ülkemizin önümüzdeki 30 yıllık altyapı ve haberleşme yatırımlarını da planladık. Milletimize olan aşkımızı, Mavi Vatan'ımıza olan sevdamız, milli bağımsızlık ve ekonomi yolunda attığımız her adımı birileri 20 yıldır baltalamak istiyor. Birileri; hesap kitap yapmadan, yalan yanlış bilgi ve belgelerle, hayata geçirdiğimiz projelerin üretim, istihdam, ihracat ve kalkınmaya olan katkılarını hiçe saymaya çalışıyor. Tek umutları yalandır, iftiradır, çamur atmaktır. Tabi ki, projelerimizle ilgili yalan yanlış iftiralara, bu acizliğe gereken cevabı veriyor, milletimizin de neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt ettiğini gayet iyi biliyoruz. Bunlarla vakit kaybetmeye tahammülümüz yok. Yapacak daha çok işimiz var" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından ışık görme için iş makinesini kısa süre kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bilecik Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-07-16 15:33:25

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