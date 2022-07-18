Osmaneli yakın zamanda Türkiye'nin parlayan bir ilçesi olma yolunda

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 'OsmaneliBursaBandırmaBalıkesir Hızlı Tren Hattı Projesi'nin bittiğinde ilçelerinin önemli bir değer kazanacağı söyledi.

Başkan Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, geçtiğimiz gün OsmaneliBursaBandırmaBalıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılmak üzere Bilecik'e geldiğini hatırlattı. Törenin ardından Bakan Karaismailoğlu'na ilçelerinde yetişen karpuz hediye ettiğini, YHT Osmaneli Garı için kendisine taleplerini ilettiğini anlatan Başkan Şahin, olumlu yanıt alınca ilçesi adına teşekkür etti. Projelenin 20 Aralık 2024tarihinde tamamlanacağını söyleyen Başkan Şahin, "Bakanımıza 1308 Osmaneli Belediye Spor taekwando ve karate takımlarımız çiçek verdik. Bakanımıza ilçemizin simge ürün karpuz hediye ettik. Sporcularımız ilçemize yapılacak Osmaneli YHT Garı için olur veren bakanımıza teşekkür ettik. İlçemiz OsmaneliBursaBandırmaBalıkesir Hızlı Tren Hattı Projesi"nin bittiğinde önemli bir konuma gelecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.