Çayır tırtılı popülasyonuna karşı önlemler alınmaya başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çayır tırtılı popülasyonuna karşı önlemler alınmaya başlandı

İHA

Çayır tırtılı popülasyonuna karşı önlemler alınmaya başlandı

Bilecik'te ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü vatandaşların muhtarlar ile bir araya gelerek, alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kent genelinde ayçiçeği ekili alanlarda 16 Temmuz tarihinden itibaren çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğunu tespit etti. Tespite karşılık ilaçlı müdahalenin erkenden başlaması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri muhtarlarla bir araya gelerek, alınacak önlemler hakkında istişare ettiler. Gerçekleştirilen istişarelere Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı Muhtarı İlhami Çınar ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te makilik çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bilecik'te makilik çıkan yangın büyümeden söndürüldü
3 altın ve 1 gümüş madalya ile şampiyonaya damga vurdular
YEREL HABERLER 3 altın ve 1 gümüş madalya ile şampiyonaya damga ...
Bakan Karaismailoğlu, Başkan Yaman'ın talebini karşılıksız bırakmadı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Başkan Yaman'ın talebini ...
Osmaneli yakın zamanda Türkiye'nin parlayan bir ilçesi olma yolunda
YEREL HABERLER Osmaneli yakın zamanda Türkiye'nin parlayan bir ...
Bilecik'te çocuklar pony atlarıyla buluşacak
YEREL HABERLER Bilecik'te çocuklar pony atlarıyla buluşacak
Bilecik'te 2 araç kafa kafa çarpıştı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te 2 araç kafa kafa çarpıştı, 3 kişi ...
Şehit ailelerini ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Şehit ailelerini ziyaret ettiler
Vali Kızılkaya'dan şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Kızılkaya'dan şehit ailesine ziyaret
Kaymakam Altay, 7’den 70’e bütün vatandaşları spor yapmaya davet etti
YEREL HABERLER Kaymakam Altay, 7’den 70’e bütün vatandaşları spor ...
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası YHT ile 2 saat 15 dakika olacak
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul ...
Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Demiryolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak" "Türkiye'de son yirmi yılda 1 trilyon 600 milyar yatırım yapıldı" "100 yıllık kalkınma ihtiyacımızı 20 yıla sığdırmayı başardık "Ülke genelindeki; bölünmüş yol uzunluğunu, 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 664 kilometreye çıkardık" "Toplam demiryolu ağını, 13 bin 50 kilometreye çıkardık" "Bursa’nın batısında TEKNOSAB, Karacabey ve Kuş Cenneti istasyonlarından geçerek demiryolu bağlantısı sağlayacağız" "8 Temmuz’da Osmangazi Köprüsü’nden tam 80 bin 624 araç geçerek bir rekor kırıldı"
YEREL HABERLER Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: Ankara-Bursa ve ...
Kontrolden çıkan otomobil direğine çarparak durabildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil direğine çarparak durabildi
Bakan Karaismailoğlu, Bilecik'e YHT ile geldi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Bilecik'e YHT ile geldi
Kurban Bayramı'nda 800 aileye umut oldular
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'nda 800 aileye umut oldular
Bilecikli judocular turnuvaya damga vurdu
YEREL HABERLER Bilecikli judocular turnuvaya damga vurdu
Engelli bireyler uygulamalı bahçede sebze yetiştiriyorlar Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik; "Engelli ve ailelerin toprakla uğraşması, fideleri ekmesi, çapalaması, otların temizlemesi onlar için ayrı bir motivasyon!
YEREL HABERLER Engelli bireyler uygulamalı bahçede sebze ...
Osmaneli 15 Temmuz’da tek yürek oldu
YEREL HABERLER Osmaneli 15 Temmuz’da tek yürek oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.