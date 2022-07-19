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Bu kumbaralar hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak Bozüyük'teki 21 giysi kumbarasında ayakkabı, çanta, yorgan, battaniye, yastık gibi kullanılabilir olan her türlü eşya toplanıyor Güneşspor Yardımlaşma, Dayanışma ve Etkinlik Grubundan Burçin Köroğlu; "Çöpe atılan kıyafetler artık kumbaramızda değerlendiriliyor"

İHA

Bu kumbaralar hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak Bozüyük'teki 21 giysi kumbarasında ayakkabı, çanta, yorgan, battaniye, yastık gibi kullanılabilir olan her türlü eşya toplanıyor Güneşspor Yardımlaşma, Dayanışma ve Etkinlik Grubundan Burçin Köroğlu; "Çöpe atılan kıyafetler artık kumbaramızda değerlendiriliyor"

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluşturacak giysi kumbaraları açıldı.
Bozüyük Güneşspor Yardımlaşma, Dayanışma ve Etkinlik Grubu temsilcileri, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluşturdular. Bir yıl önce ilçenin farklı bölgelerine konulan giysi kumbaralarda toplanan çeşitli eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten kulübün sosyal medya sorumlusu Burçin Köroğlu, hayırseverler tarafından kumbara içerisine atılan her türlü eşyaları değerlendiklerini söyledi.
Grup adına bilgi veren Burçin Köroğlu, yaptığı açıklamada; “Bozüyük Güneşspor Yardımlaşma, Dayanışma ve Etkinlik Gurubu olarak hayırseverlerimizin kullanmadığı, kullanabilir olan ve bu zamana kadar çöplere atılan kıyafetleri kulübümüzün dikkatini çekti. Gözünden kaçmadı. Biz buna bir düşünce geliştirdik. Ne yapabiliriz dedik. Belirli görüşmeler sonunda ilçemize 21 adet giysi kumbarası tedarik ettik. İlçemizde şuan 21 adet kumbaramız var. Bu çöpe atılan kıyafetler artık kumbaramızda değerlendiriliyor. Oradan belirli zaman aralıklarında toparlanıyor kulübümüzün deposuna geliyor. Burada kadın, erkek çocuk olarak ayrılıyor. Ayakkabılar, çantalar, yorgan, battaniye, yastık gibi kullanılabilir olan her türlü eşyayı değerlendiriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz için ayırıyoruz. Onlardan kalan elimizde olanın hepsinde sosyal hesaplarımızdan paylaşarak Bozüyük halkına genel paylaşımda duyuruyoruz ve dağıtımını sağlıyoruz. Bu projede bizlere destek olan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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