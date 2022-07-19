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Bilecik'te çayır tırtılı popülasyonu ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturdu İl Müdürü Yoldaş, “Vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir”

İHA

Bilecik'te çayır tırtılı popülasyonu ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturdu İl Müdürü Yoldaş, “Vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir”

Bilecik'te ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü vatandaşların ilaçlama yapması üzerine harekete geçmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, İl genelinde ayçiçeği ekili alanlarda 16 Temmuz tarihinden itibaren çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğu tespit edildi. Tespite karşılık ilaçlı müdahale yapılabilineceği ifade edilirken, ilaçlı mücadele konusunda İl ve İlçe müdürlüklerince köylerde gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ifade edildi.
“Vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir”
Konuya ilgin açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “Ayçiçeği ekili bölgelerde teknik personellerce kontroller devam etmektedir. Üreticilerin de kendi ayçiçeği tarlalarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir. Ayrıca zararlının; polifak zararlı olması sebebiyle üreticilerimizin ayçiçek tarlalarına sınır konumlarda bulunan mısır, yonca, şeker pancarı gibi ürünlerini de kontrol etmeleri gerekmektedir. Zararlının 1 gün içerisinde etki gösterdiği alan büyüklüğünün yüksek olması sebebiyle ilaçlamaların ivedi şekilde yapılması önemle duyurulur” ifadelerine yer verdi.
İlaçlama yapacakların dikkatine
Aynı zamanda İl Müdür Yoldaş İlaçlı mücadele yapacak olan üreticilere uyarıda bulunarak, “Ayçiçeğinin çiçek döneminde bulunması nedeni ile ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcıların bilgilendirmesi ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapması gerekmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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