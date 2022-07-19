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Korsan emlakçıları kameralar tespit edecek Bilecik'te korsan emlakçılara adeta savaş açıldı Bilecik Madeni İşler Sanatkârlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Baş,Oda Başkanı Baş: "Korsan emlakçıların tapuda işlem yapamaz" "Tapu dairesine kameralar ile tespit edilecek korsan emlakçılar haklarında işlem başlatılacak"

İHA

Korsan emlakçıları kameralar tespit edecek Bilecik'te korsan emlakçılara adeta savaş açıldı Bilecik Madeni İşler Sanatkârlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Baş,Oda Başkanı Baş: "Korsan emlakçıların tapuda işlem yapamaz" "Tapu dairesine kameralar ile tespit edilecek korsan emlakçılar haklarında işlem başlatılacak"

Bilecik Madeni İşler Sanatkârlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Baş, taşınmaz ticaret yetki belgesi olmayan korsan emlakçıların tapuda işlem yapamayacağını söyleyerek, "Korsan emlakçılar tapu dairesine kameralar ile tespit edilip haklarında işlem başlatılacak" dedi.
Bilecik Madeni İşler Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Baş başkanlığında oda binasında toplanan emlakçılar, korsan emlakçılara karşı adeta savaş açtılar. Toplantı sonrası alınan kararlar hakkında bilgi veren Başkan Baş, "5 Haziran 2018 yılında yürürlüğe giren taşınmaz ticareti hakkında yayınlanan yönetmelik, tapu kaydı bulunan ya da olmayan her türlü taşınmazın alım satım ve kiralama işlemlerine aracılık eden, söz konusu taşınmazlar hakkında danışmanlık yapan, gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârları kapsamaktadır. Yönetmeliğe göre, taşınmaz ticareti ile uğraşan iş yeri sahipleri, temsilcileri ve bu işletmede çalışan emlak danışmanlarının yetki belgesi sahibi olması gerekmektedir. Yetki belgesi olmadan resmi emlak satış işlemlerinin yapılamayacağı, emlak ile ilgili ilan yayınlanamayacağı da yapılan düzenlemeler arasında. Yönetmelik tarihinden itibaren yetki belgesi olmayan emlakçılar ruhsat alamayacak olup aynı zamanda cezai yaptırımlara maruz kalacaklardır. Emlakçılık faaliyetleri kapsamında zorunlu tutulan yetki belgesi, 5 yıl geçerliliğe sahip olup, bu süre zarfında kişi ya da işletmelere devredilemez" ifadelerine yer verdi.

5 Haziran 2018’den önce açılan emlakçılara uygulanacak muafiyetler
Baş, açıklamasının devamında, "Yönetmelik, hali hazırda emlakçılık faaliyetleriyle ilgilenen işletmeleri bazı maddelerden muaf tutmuştur. Buna göre 5 Haziran 2018 yılından önce emlak işiyle ilgilenen, gelir vergisi, kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin başvurunun yapıldığı tarihteki yetkili kişileri için lise mezuniyet şartı kaldırılmıştır. 5 Haziran 2018 tarihi itibarıyla emlak alım satım faaliyetleri ile ilgilenen esnaflar, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkez’lerinden eğitim sertifikası almış iseler mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğundan muaf tutulacaklardır. 5 Haziran 2018 yılı itibariyle, taşınmaz mal alım satım, kiralama işlemleri ile ilgilenenler bu faaliyetlerini gelir ve kurumlar vergisi kayıtları ya da meslek odası kayıtları ile belgeledikleri takdirde, lise mezunu olanlardan 12 ay, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime sahip olanlardan ise 6 ay olarak istenen deneyim süresinden de muaf olacaklardır. Tüm bu muafiyetlerden faydalanmak isteyen ve 5 Haziran 2018 tarihi öncesinde emlakçılık faaliyetinde bulunan işletmeler 31 Temmuz 2021 tarihine kadar taşınmaz ticareti sistemi üzerinden başvurularını yapmak zorundadırlar" dedi.

"Korsan emlakçıların tapuda işlem yapamaz"
Mehmet Baş, korsan emlakçılar tapu dairesine kameralar ile tespit edilip haklarında işlem başlatılacağını anlatarak, " Valilik, maliye ve diğer resmi kurunlar takipte olacaktır. Taşınmaz ticaret yetki belgesi olmayanların emlak gayrimenkul yapması engellenmesi iletilecektir Korsan emlakçıların tapuda işlem yapmaması. Belediye sahiplerini bulup bilgi verilmemesi (emlak servislerine bildirilmesi) korsan emlakçılık yapan kişiler hakkında cezai işlem uygulanması. Korsan kaçak emlakçılık yapanların isimsel olarak liste yapılıp verilmesi gibi karlar adlık. Sosyal medya üzerinden bazı kişiler daire, arsa ve tarla gibi satış paylaşımları yapmaması, yaptığı takdirdi gerekli mercilere iletilmesi gibi karalar aldık" diye anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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