Müteahhitlerin sorunlarını dile getirdi Öztürk, “Müteahhitler zor durumda”

Bilecik'te İnşaat sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren Müteahhit Ercan Öztürk, "Piyasadaki belirsizliklerden dolayı müteahhitler zor durumda" dedi.

Bilecik'te faaliyet gösteren basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis üyesi ve bir inşaat firması sahibi Ercan Öztürk, burada değerlendirmelerde bulundu.

"Bırakın satılık evi, kiralık ev yok şuan"

Bilecik'te vatandaşların ev bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Ercan Öztürk, "Bilecik'te şu an bırakın satılık evi, kiralık ev yok. İlimiz gün geçtikçe göç alıyor. Memurların tayin dönemi başladı ve ciddi anlamda bir ev sıkıntısı var. Önümüzdeki öğretim döneminde Üniversitemizin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakülteleri de burada eğitime başlayacak." dedi.

"Maliyetler aldı başını gitti"

İnşaat sektörünün çektiği sıkıntılara da değinen Öztürk, "Maalesef önümüzü göremiyoruz. Maliyetler aldı başını gitti. Çimento, demir fiyatlarını görüyorsunuz. Geçen sene sattığımız bir daireyi şuanda aynı fiyatlara mal edemiyoruz. Dikkat ederseniz şu anda Bilecik'te devam eden bir tane proje yok. Çünkü, kimse önünü göremiyor, Maliyetleri hesaplayamaz duruma geldik. Bu belirsizlik olunca da kimse yatırım yapmıyor" diye konuştu.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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