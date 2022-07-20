Bilecik'te Bilim Atölyesi kapılarını açıyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Şubası, tüm çocukları 7 hafta sürecek Yaz Bilim Kampı atölyelerine davet etti.

Eğitime ve çocuklara verdiği önemi çalışmalarıyla ortaya koyan Bilecik Belediyesi, tüm çocukları 7 hafta sürecek Yaz Bilim Kampı atölyelerine davet ediyor. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın çocuklara yaz hediyesi olarak hazırlanan atölyeler çerçevesinde çocuklar hem eğlenmiş olacak hem de verimli bir yaz dönemi geçirmiş olacak. Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi Matematik Müzesinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölye etkinlikleri 22 Temmuz Cuma günü başlayacak. Konu hakkında bilgi veren Şubaşı, "8 ile 12 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği ve başvuru kayıtlarının www.bilecik.bel.tr adresinden yapılacağı atölye ve seans bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır. 1'inci hafta, Ay’ın Evreleri atölyesi başlayarak, Cubetto Atölyesi, Böceklerin Dünyası Atölyesi, Mind Robot Atölyesi, Canlılar Dünyasına Yolculuk Atölyesi, Beebot Atölyesi, Küt Küt Kalp Atölyesi, Proje Geliştirme Atölyesi, Geri Dönüşüm Malzemesinden Müzik Aleti Atölyesi, Astronomi Atölyesi, Saatleri Öğreniyorum Atölyesi, Çıtır Çıtır Elektrik Devresi Atölyesi, Takım Yıldızı Atölyesi, Botley Atölyesiyle son bulacak" dedi.

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