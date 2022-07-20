Başkan Bakkalcıoğlu Kasımpaşa Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kasımpaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnaflar ve hemşehrileri ile bir araya geldi.

Beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte Kasımpaşa Mahallesi Terakki Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sohbet etti. Esnafların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Bakkalcıoğlu hayırlı iş ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Esnaf ziyaretlerinde hemşehrileri ile de görüşerek yakından ilgilenen Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlara hayırlı alışveriş temennisinde bulunarak sağlıklı günler diledi.

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