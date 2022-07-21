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Türkiye'de ilk kez çayır tırtılıyla mücadelede kullanıldı Bilecik'te çayır tırtılına karşı arazözle hızlı ve etkili ilaçlama yapıldı Bilecik Vali Dr. Kemal Kızılkaya; "90 bin dekar ayçiçeği ekili alandan bu zararlının sadece 9 bin dekar alanda enfekte olduğunu öğrendik "24 ekiple birlikte bütün alan tarandı, tespit edilen alanda da hızlı bir şekilde mücadele başladı" "Arıların da zarar görmemesi için ilaçlamayı akşam saat 19.30'dan sonra yapmakta fayda var"

İHA

Türkiye'de ilk kez çayır tırtılıyla mücadelede kullanıldı Bilecik'te çayır tırtılına karşı arazözle hızlı ve etkili ilaçlama yapıldı Bilecik Vali Dr. Kemal Kızılkaya; "90 bin dekar ayçiçeği ekili alandan bu zararlının sadece 9 bin dekar alanda enfekte olduğunu öğrendik "24 ekiple birlikte bütün alan tarandı, tespit edilen alanda da hızlı bir şekilde mücadele başladı" "Arıların da zarar görmemesi için ilaçlamayı akşam saat 19.30'dan sonra yapmakta fayda var"

Bilecik kent merkezi ile Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ve bunlara bağlı köylerde ayçiçeği ekili alanlarda görülmeye başlanan çayır tırtılıyla mücadelede arazözle hızlı ve etkili ilaçlama yapıldı. Çayır tırtılıyla mücadelede çalışmalarında ilaçlama için Türkiye'de ilk kez Orman İşletme Şefliğine ait arazözlerin kullanıldı.
Bilecik Vali Dr. Kemal Kızılkaya, ayçiçeği ekili alanlarda görülmeye başlanan çayır tırtılıyla mücadele için yürütülen faaliyetleri takip etti. Bu çerçevede merkeze bağlı Taşçılar Köyü’nde çiftçilerin dekatılımıylave Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerin denetiminde çayır tırtılının enfekte olduğu alanlarda ilaçlama yapıldı. Ayçiçeği ekili arazilerde inceleme yaparak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerinden bilgi alan Vali Kızılkaya, daha sonra normal ilaçlama ve ilk defa denenen arazözle hızlı ve etkili ilaçlama çalışmalarını yakından takip etti.

24 ekiple birlikte bütün alan tarandı
Yapılan desteklemelerle Bilecik’te ayçiçeği üretiminde çok ciddi bir artış olduğunun altını çizen Vali Kızılkaya, geçen yıl 60 bin dekar olan ayçiçeği ekili alan büyüklüğünün sağlanan teşvikler ve çiftçilerin gayretiyle bu yıl 90 bin dekara çıktığını vurgulayarak; “Çayır tırtılı zararlısı ilimizde merkez, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizde etkili oldu. 90 bin dekar ayçiçeği ekili alandan 9 bin dekarında bu zararlının enfekte olduğunu öğrendik. Bununla ilgili olarak da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz çok ciddi bir çalışmayı hemen başlattı. Oluşturduğumuz 24 ekiple birlikte bütün alan tarandı. Şu anda elhamdülillah tespit edilen 9 bin dekarın ötesinde bir yayılma söz konusu değil. Tespit edilen 9 bin dekar alanda da hızlı bir şekilde mücadele başladı" dedi.

"Arıların da zarar görmemesi için ilaçlamayı akşam saat 19.30'dan sonra yapmakta fayda var"
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün çok ciddi bir çalışmayı hemen başlattığını ve ekiplerinin çiftçilerin her konuda destekçisi olduğunu belirten Vali Kızılkaya, Valilik olarak ilaç konusunda ihtiyacı olan çiftçimizin yanında bulunacağız. Bugün burada bunun bir örneğini çiftçimizin tarlasında tırtılla mücadele konusunda müdürlüğümüzün teknik desteğiyle hep beraber gerçekleştireceğiz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün desteğiyle bu konuyu en az hasarla atlatmak için elimizden gelen çabayı hep beraber gösteriyoruz. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Arıların da zarar görmemesi için ilaçlamayı akşam saat 19.30'dan sonra yapmakta fayda var. Diğer bitkilerin ve canlıların da zarar görmemesi için teknik anlamda ilaçlamanın nasıl yapılacağı konusuna dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda yaşanan tereddütlerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz 7/24 vatandaşımızın emrinde olacak" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Vali Kızılkaya, çayır tırtılıyla mücadelede çalışmalarında ilaçlama için Türkiye'de ilk kez Orman İşletme Şefliğine ait arazözlerin kullanılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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