Bilecikli lise öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST finalinde

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Kayıtech' takımı, ilk kez katıldığı TÜBİTAK 2. Liseler arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda ’Kayıtech E1’ isimli elektrikli araçla finale kalma başarısı gösterdi.

Lise öğrencileri ve öğretmenlerin el emeği ve mesleki tecrübesi ile üretimini gerçekleştirdikleri ’Kayıtech E1’ isimli elektrikli araçla finale kalma başarısı gösterdi. TEKNOFEST kapsamında yarışmaların İzmit Körfez Yarış Pistinde gerçekleştirileceğini belirten Okul Müdürü Yücel Gürsoy, "TEKNOFEST 2022 Efficiency Challenge Elektrikli Araç Kategorisi kapsamında 21 Nisan tarihinde ilk kaynağını yaptığımız elektrikli aracımızın üretim çalışmalarını tamamlayaraktakımımız ile birlikte yarışlara uğurladık. Üç ay gibi kısa bir sürede bu başarıyı ortaya koyan öğrenci ve öğretmenlerimiz ile bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.



"Enerji kaynakları hakkındaki farkındalığın artırılmasını amaçlamaktadır"

Okul Müdürü Yücel Gürsoy, açıklamasının devamında, "TÜBİTAK’ın 2005 yılından bu yana düzenlediği Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları farklı kategorilerde düzenlenen yarış organizasyonları ile alternatif enerjilerle çalışan araçların yerli üretiminin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini, katılımcıların alternatif enerji kaynakları ile ilgili araştırma imkânı bularak dünyadaki gelişmeleri takip etmelerini ve bu yolla ülke genelinde alternatif enerji kaynakları hakkındaki farkındalığın artırılmasını amaçlamaktadır" dedi.

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