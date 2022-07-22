TEKNOFEST finaline katılmaya hak kazanan öğrenciler taktir topladı

TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali final etabında yarışmaya hak kazanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve Rektör Şükrü Beydemir’den taktir topladılar.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan Etkin Tarım Projesi (ETA), bu yıl 5’incisi düzenlenen TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali final etabında yarışmaya hak kazandı. Öğrencilerden Yaşar Can Demiral ve ekip üyeleri Ayşenur Cankurt, Eyüp Kırca, Kübra Bakırcı ve Yeşim Merter’in Dr. Öğr. Üyesi Tarık Semiz’in danışmanlığında hayata geçirdiği proje ile tarımsal verimi artırmaya yönelik bir mobil uygulama geliştirildi. Geliştirdikleri uygulama ile 2931 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ordu’da gerçekleşecek TEKNOFEST 2022 finallerine katılmaya hak kazanan öğrenciler Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti. Geliştirdikleri uygulama hakkında Vali Kızılkaya’ya ve Rektör Beydemir’e bilgi veren öğrenciler çalışmaları ile taktir topladılar.

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