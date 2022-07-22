İçme ve kullanma suyu kaynakları yenileniyor

Bilecik'te hayvan yetiştiriciliği konusunda önemli bir role sahip Alpagut Köyü'nde su isale hattı komple yenilendi.

Bilecik merkez köylerinde nüfus olarak önde gelen, büyük baş ve küçük baş hayvan sayısı işletmesi olarak en fazla sayıda olan Alpagut köyünde içme ve kullanma suyu kaynaklarına bölgede yeni ilave su kaynakları toplayarak, yaklaşık 2 bin 400 metre mesafedeki taşlık ve kayalık alanda zor şartlardan su isale hattı yenilendi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Zeki Kayadelen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve beraberindekiler Alpagut Köyü'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk köy muhtarından bilgiler alarak, "Bu güzel çalışma ve hizmetlerin yürütülmesi esnasında İl özel idaresi su kanal hizmetleri yetkililerimize, köylere hizmet götürme birliği yetkililerimize ve bütün emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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