Seyir halinde yanan araç kül oldu

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Bilecik'te seyir halinde motor kısmından alev alan otomobil kül oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesinden Eskişehir istikametine seyir halindeki A.D.idaresindeki 38 YE 753 plakalı otomobil/ Oluklu Köy mevkiine geldiği esnada motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Aracı hemen emniyet şeride çeken sürücü ilk müdahaleyi yapsa da dumanlar bir anda alevlere dönüştü. Kısa sürede aracı saran alevler, Söğüt Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Araç kullanılmaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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