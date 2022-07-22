Başkan Tekin’den ilaçlama yapacak olan vatandaşlara duyuru

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ayçiçeği ekili alanlarda görülmeye başlanan çayır tırtılıyla mücadelesinde ilaçlama yapacak olana vatandaşların belediyeye gelerek kayıt yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

Bilecik'te ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğu tespit edilmesi ile birlikte ilaçlama faaliyetleri başladı. Pazaryeri Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte ilaçlama yapacaklarını duyurdu. Vatandaşların ilaçlama için belediyeye başvurmaları gerektiğini ifade eden Başkan Tekin, “ Kıymetli çiftçilerimiz, ayçiçeği tarlalarımıza belediyemiz ve Tarım İlçe Müdürlüğü işbirliğinde, Ahmetler köyünden başlamak üzere çiftçilerimizle birlikte arılara zarar vermeyecek şekilde ilaçlama yapılacaktır. Ayçiçeği tarlası böcekle mücadele eden çiftçilerimiz belediyemize gelerek kayıtları yaptırmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

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